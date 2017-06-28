資金情鐘科技股 徐旭東：遠東新股價未反映真實價值

2017-06-28 11:53

〔記者陳柔蓁／台北報導〕遠東新（1402）今（28）日舉辦股東會，董座徐旭東對自己的經營很有信心，並認為遠東新的股價沒有完全反映自身的價值，其中一個原因是資金都在科技股，導致傳產股價還沒有被挹注，其實遠東新股價成長潛力很大。

徐旭東說：「高科技股的PE已經高，投資人要看under value的公司，遠東新有投資價值。科技股成長到一個範圍，投資人會思考真正價值，很多外資願意走向尋求一家公司的真實價值，但會顧慮台灣政治方向。」

徐旭東說：「我們很幸運，有很多土地資產，以前只生產，現在要花功夫在土地開發，是遠東新很大的強心針，遠東新投資組合很值錢，股價僅顯示一小部分，遠東新生產一小部分，轉投資和土地，股價低迷，因投資人瘋高科技，但這是有價值累積的公司。」

徐旭東為自己公司的股價抱屈：「今年第一季每股淨值35.6元，加上投資集團公司上市股票增值利益，每股價值可達49元，若再加計土地開發價值，還有增值空間，遠東新有57萬坪土地資產，現在要賣掉土地不難，因為土地不多，重點是開發，遠東新的土地開發是很有趣的，未來要在開發下功夫。」

遠東新世紀為遠東集團母公司，持有龐大優質的轉投資事業，遠傳、遠百、亞泥、東聯、宏遠、遠銀等上市公司，多元化投資組合，依目前股價計算，總持股市值近1400億元，扣除帳面成本後，潛在利益超過730億元。

遠東新股東會通過配發現金股利0.8元，若填息順利，現金股利殖利率3％。