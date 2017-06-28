全球市值百大企業 台積電擠進45名

誠聯合會計師事務所發布「2017全球市值百大企業排名」分析報告，台灣部分仍以台積電（TSMC）唯一進榜，以市值1610億美元排行第45名，較去年進步3名。（路透資料照）

2017-06-28 10:56

［記者吳佳蓉／台北報導］資誠聯合會計師事務所今發布「2017全球市值百大企業排名」分析報告，蘋果（Apple）連6年蟬聯全球市值冠軍，Alphabet（Google母公司）及微軟（Microsoft）位居二、三名。台灣部分仍以台積電（TSMC）唯一進榜，以市值1610億美元排行第45名，較去年進步3名。

「全球市值百大企業排名」分析報告引用Bloomberg數據，以今年3月31日為基準、美元計價，分析全球企業市值。結果指出，2017年全球百大企業總市值17.4兆美元，創下歷史新高，比去年成長12％，主因動能來自美國企業成長。

至於全球市值前10大企業，全數來自美國，依序為蘋果、Alphabet、微軟、亞馬遜（Amazon）、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、Facebook、艾克森美孚（Exxon Mobil）、嬌生、摩根大通銀行（JPMorgan Chase）及富國銀行（Wells Fargo）。

其中，蘋果已連續6年蟬聯全球第一，且揮別去年市值下滑趨勢，今年市值7540億美元，比去年同期大增25％，再度拉開與第二名Alphabet差距。Alphabet市值則比去年成長12％，從去年的5180億美元增加到今年5790億美元。

在排名部分，比起去年，亞馬遜名次上升5名，摩根大通銀行（JPMorgan Chase）今年成功躋身前十大；相較波克夏海瑟威、艾克森美孚、嬌生名次則稍稍下滑，奇異則掉出前十大名單。

總計今年美國有55家企業入榜全球市值百大，比去年增加1家，企業總市值約10兆9280億美元，年增12％；美國占全球百大企業總市值，從去年62％微幅增加到今年63％。相較歐洲今年僅有22家企業入榜，比去年減少2家，歐洲企業總市值占全球百大企業總市值也跟著縮水，從去年19％降到今年17％（2008年仍有36％）。

報告分析，從產業別來看，科技業持續領先金融業，為全球市值最大的產業，總市值3兆5820億美元，金融業則以3兆5320億美元居次，接下來依序為消費性產品產業（市值2兆6600億美元）、生技產業（市值2兆3000億美元）、工業（市值1兆9400億美元）。