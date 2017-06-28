6/28重要財經新聞一覽

2017-06-28 09:16

自由時報財經︰Google壟斷 歐盟重罰827億

在歷經七年調查後，歐盟反壟斷部門週二以搜尋引擎巨擘Google為推廣自家購物搜尋、排擠較小購物搜尋網站，涉濫用市場支配地位為由，裁罰Google二十四．二億歐元（約二十七億美元、八二七億元台幣）罰款，刷新英特爾二○○九年創下的十．六億歐元紀錄，此舉可能激化原已緊張的歐美關係。

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蘋果日報財經︰轉單效應 LGD爆工安意外 面板雙虎得利

今年以來整體面板呈現供需吃緊的情況一直未解，南韓面板廠樂金顯示器（LG Display）坡州8.5代線（P8-1）卻驚傳工安意外，造成員工死亡事件，坡州P8-1將停線2周接受事故調查，初估將影響約5~6萬片母玻璃基板投入；隨著面板備貨旺季將屆，在國際面板廠搶貨下，預估最快7月面板價格就會提前反應，台灣友達（2409）、群創（3481）也將因此而受惠。

工商時報財經︰Google壟斷網購 歐盟重罰832億

歐盟周二宣布，谷歌（Google）搜尋引擎優先顯示自家線上購物比價服務違反市場競爭，處以天價罰金24.2億歐元（約合新台幣832億元），比2009年英特爾遭罰的10.6億歐元，還多出1倍以上。

中國時報財經︰2838億爛帳 電費分年回收挨批 核四負債 台電擬20至30年攤提

經濟部初步同意核四負債可從「電費分年回收」昨日曝光後，民眾與網友一片撻伐之聲。台電緊急聲明，回收年限將會考慮「拉長時間」，減緩對民生衝擊。預計拉長到20到30年，把增加電價壓到每月20元以下，讓民眾沒甚麼感覺，希望最快今年10月上路。

經濟日報財經︰反洗錢新七條 今上路

洗錢防制新規定今（28）日上路，修正幅度相當大，有不少與金融機構往來、買賣不動產、出入境等有關，包括民眾買賣不動產、請律師或會計師管理資產，可能會被多問幾句；若是重要政治人物及其密切關係的人，會被加強客戶審查；攜帶或寄送出入境達一定價值現鈔或物品，也須申報。

星島日報財經︰細價股爆洗倉潮 11股蒸發逾400億

細價股中「六絕」咒，昨日「火燒連環船」爆發小股災，逾10隻股份跌逾50%，中國集成（1027）和漢華專業服務（8193）股價更大插逾90%。當中大部分細價股均為5月中曾被獨立股評人David Webb評為「50隻不能買的港股」之列，以及為本月初遭證監會勒令停牌的隆成金融（1225）旗下貝格隆証券均有持倉，首11隻跌幅最大的細價股，單日共蒸發市值逾400億元。