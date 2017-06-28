韓LGD 8.5代線工安停線檢修 友達、群創開盤大漲

2017-06-28 09:26

〔記者陳梅英／台北報導〕韓國LGD坡州廠傳工安事故，可能要停線檢修2-4週，台、韓面板廠可望受惠，受此消息激勵，友達在美ADR大漲，一度漲幅超過12％，最後收斂至9.57％，今日台股開盤，友達14.4元、上漲7.46％開出，率先反映ADR漲勢，群創開盤也上漲超過2％。

外電報導樂金顯示器（LGD）韓國坡州8.5代P8-1產線，本月24日發生工安意外，該產線旋即停線檢修，TrendForce光電研究WitsView指出，由於涉及工安與人身事故問題，當地政府已介入調查，預計停線檢修與稽核時間將拉長，最短可能需要2週，最長恐達1個月，待檢查稽核完畢後才得以復工。由於此事件恐將造成大尺寸產品單月損失約715km2的投入產能面積，對第三季面板供應，勢必造成一定程度的衝擊。

據指出，LGD這座8.5代線於2009年量產，產能130K，主要生產顯示器以及49寸、55寸大尺寸電視面板，部分產線停工，恐將影響7月這兩個主要電視面板尺寸供需，且面板即將進入備貨旺季，不排除也對第二季已緩步走弱的面板價格，帶來一定程度的支撐效果。

儘管因事發突然，客戶在產品組合的移動與調整空間相對有限，日韓系客戶首當其衝，預料陸廠京東方及韓廠三星顯示將有望受惠。台廠受限於產品組合配置，直接受惠的空間有限。然而，WitsView認為，在客戶板塊挪動的過程中，不排除會間接增強第三季旺季備貨力道，對各面板廠來說都將是利多。