台灣歐盟雙邊貿易再創新高 去年達457億歐元

台灣歐盟雙邊貿易額再創新高，2016年達457億歐元。（翻攝自歐洲經貿辦事處報告）

2017-06-28 08:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與歐盟於2016年的雙邊貨品貿易額達457億歐元，再創歷史新高，較前一年提升3.9%，台灣現為歐盟在全球的第19大貿易夥伴。

歐洲經貿辦事處昨（27）發布「2017年歐盟台灣雙邊關係概況」最新報告，內容提及台灣歐盟雙邊貿易關係，2016年歐盟對台灣的貨品出口額達196億歐元，雙邊貨品貿易額則為457億歐元，皆為歷年最高，進口額亦為2008年金融海嘯後最高，達261億歐元。雙邊貨品貿易額部分較去年提升3.9 %，台灣現為歐盟於全球第19大貿易夥伴，第13大進口來源及23大出口市場。

歐盟對台灣的外資投資存量，也延續去年走勢，於2016年仍是台灣累積最多的外資投資來源，額度占台灣外資直接投資存量的27.9%；台灣對歐盟投資則相對低迷，僅佔台灣全球直接投資存量的2.4%。

歐洲經貿辦事處表示，台灣歐盟雙邊於經貿與特別法規等共同議題上，持續進行緊密交流與對話，去年邀請歐盟執委會、歐盟會員國與產學界等專家訪台，分享最佳典範；2016年曾舉辦歐盟創新週、台歐營業秘密研討會、台歐綠色貿易高峰論壇、綠色嘉年華等重要經貿交流活動。

另外，歐洲經貿辦事處也提到民間互動同樣有非常正面的發展，包括去年歐盟來台學生人數較前一年增加5.8%，交換生與學位生比例均顯著增加，顯示台灣高等教育對歐洲學生的吸引力有上昇的趨勢。