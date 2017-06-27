1.7億大樂透頭獎 1注獨得獎落新北板橋

2017-06-27 22:15

［記者吳佳蓉／台北報導］終結連7摃，今晚開獎的第106000055期大樂透，頭獎1注中獎，獨得獎金1.7億元，獎落新北市板橋區莒光路3號「珠寶彩券行」。

本期大樂透中獎號碼為「11、33、34、46、47、49」，特別號「38」，頭獎1注中獎，獎金1.7億元，扣稅後幸運得主仍可實領1.36億元；貳獎摃龜；參獎共34注獲得，每注可得5萬226元；肆獎共84注獲得，每注可得1萬3553元；伍獎共1462注獲得，每注可得2141元；陸獎共2570注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬3735注獲得，每注可得400元；普獎共2萬6829注獲得，每注可得400元。

第106000055期49樂合彩中獎號碼為「11、33、34、46、47、49」，四合4注中獎，每注可得獎金20萬；三合共103注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4110注中獎，每注可得1250元。

第106000152期今彩539中獎號碼為「12、14、17、19、21」，頭獎摃龜；貳獎共150注獲得，每注可得2萬元；參獎共5322注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬756注獲得，每注可獲得50元。

第106000152期39樂合彩中獎號碼為「12、14、17、19、21」，四合共1注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共168注中獎，每注可得1萬1280元；二合共5279注中獎，每注可得1125元。

第106000152期3星彩中獎號碼為「005」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000152期4星彩中獎號碼為「4075」，正彩共22注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。