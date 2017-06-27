國銀中國分行5月獲利又衰退 創今年新低

2017-06-27 20:18

〔記者王孟倫／台北報導〕今年前4月，本國銀行在中國分行之獲利表現，原本似有改善跡象，不料，根據金管會今天最新統計，國銀中國分行5月份只有賺0.3億元，比起4月整整大幅衰退92.7%，這也是今年以來最低水準！

從2015年開始，國銀中國分行已經連續2年獲利衰退，其中，去年中國分行僅賺19.5億元，獲利下跌48.1%；原本今年4月份，獲利金額回升拉高到3.8億元，一度讓外界認為，今年中國分行或許能獲利走穩、止跌反彈。

結果，才相隔1個月，又再度出現衰退。根據金管會統計，國銀中國分行5月較4月獲利、減少了3億5千萬元，該月獲利僅3千萬元，跌幅達92.7%，更創下今年以來新低金額。

金管會銀行局副局長莊琇媛指出，國銀在中國分行5月獲利減少，主要原因為部分授信個案，當地主管機關要求國銀必須增提呆帳費用，這部分約增提1.2億元，導致相關成本增加，獲利減損；此外，投資損益金額也少了2.5億元。

莊琇媛並強調，將密切關注國銀的海外分行或中國分行的營運情況。

不過，金融圈人士直言，台灣共有10家銀行在中國設置分行，分行總數多達28家，如此大陣仗西進，獲利卻相當不理想；若以今年前5月表現來看，中國分行佔整體銀行獲利比重僅0.9%，連百分之一都不到，成本效益非常差。