PTT擠牙膏式爆料兆豐銀 金管會：很難說是賤賣

2017-06-27 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕PTT有網友用擠牙膏的方式，一天一爆料兆豐銀對台灣海陸運輸公司（TMT）授信案的內幕，最新進度是，該網友指控，兆豐銀把明明能賣18億元的船，賤賣成11億元。對此，金管會官員表示，時間不同，擔保品的鑑價就會不同，很難判斷兆豐銀涉及賤賣，但會請兆豐銀進行內部調查，再回報結果。

《中央社》報導，PTT網友「PlasticBike」近日以「兆豐全民掏空洗錢案的內幕」為題，持續在PTT八卦板上爆料，最新進度是，該網友指控，兆豐銀把4500萬美元的借款，用一艘造價8900萬美元，借款時鑑價8500萬美元的船作擔保品，卻讓借款人還到剩下4030萬美元 （約新台幣 12.9 億元） 後，把債權以11億台幣賣給麥格理銀行。

網友稱，麥格理銀行很快的在市場上把這艘船「便宜」拍賣出去給韓國現代集團，賣得5600萬美金，相當於近18億台幣。

網友指出，明明能賣18億元的船，兆豐先賣給特定的投資銀行，只回收了11億，讓麥格理銀行從中快速賺了一手！

金管會銀行局莊琇媛表示，兆豐銀當初以11億元出售不良資產，一定是依公司內部程序，時間不同，擔保品的鑑價就會不同，麥格理銀行也能找到更好的買主和較高的價格，所以很難用17億元和11億元的價差，去判斷這就是賤賣。

莊琇媛說，還是會請兆豐銀進行內部調查，再回報結果。