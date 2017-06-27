商總：一例一休盡速修法 否則低薪效應動搖國本

圖為商總理事長賴正鎰。（資料照，記者羅倩宜攝）

2017-06-27 20:53

〔記者羅倩宜／台北報導〕勞基法一例一休政策將滿半年，即將在七月進入檢查期，商總理事長賴正鎰最新表示，政府若啟動勞檢並開罰，恐讓企業「凍未條」。他建議政府「早修早好」，勞動部跟各縣市政府趕緊協調，全國同步再延長三至六個月輔導期，並在十月前完成修法，否則將加深國內的低薪效應，動搖國本。

一例一休7月進入檢查期

賴正鎰指出，勞資雙方最關切的就是ㄧ例一休的修法到底何時完成，目前各縣市態度不一，光靠勞動部的行政解釋，不僅企業「霧煞煞」，連執法的各縣市勞工局也不敢妄動，以免招惹更多非議。

商總認為，勞基法新制對中小企業、店家已造成衝擊，若不快點修法，而是對企業開罰，必將引發大反彈。商總會員反映，一例一休上路後，勞工平均薪水減少20%，另引發物價上漲；甚至有的企業呈現空轉，勢必衝擊下半年景氣，甚至影響全年GDP表現。

賴正鎰：未完成修法前繼續列為輔導期

商總呼籲政府在未能完成修法前，繼續列為輔導期。立法院目前正在處理年金改革等多項法案，勞基法至少未來半年先不開罰，同步加速修法，爭取每月加班時數提高到60小時，另特休假未休完可換算現金等，改為兩年計算一次。

針對南投、台中、彰化、桃園等多個地方縣市可能不配合中央，暫不對企業開罰，賴正鎰說，地方首長直接面對民情，已感受到明年縣市長選舉壓力，「我聽到很多民進黨基層聲音，擔心拖垮執政縣市明年選情。」