蔚華科重新取得Xcerra測試設備獨家代理權

2017-06-27 20:41

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試設備商蔚華科技 （3055） 是Xcerra獨家代理銷售測試設備廠商，涵蓋中國、香港及台灣，今年二月間Xcerra限縮蔚華科經銷區域僅剩台灣，蔚華科提出終止與Xcerra經銷協議，但雙方經持續協商後，今日簽訂增補協議，仍將維持策略夥伴關係，蔚華科仍為Xcerra在台灣及中國半導體測試產品線的獨家經銷商，未來合作還是服務台灣、香港及中國客戶。

蔚華科表示，今日經董事會決議撤銷終止經銷協議的通知，並與Xcerra就原經銷協議的基礎上簽訂增補協議，蔚華科仍為Xcerra在台灣及中國半導體測試產品線的獨家經銷商，負責台灣、中國及香港地區的銷售、維修與市場開發，Xcerra 則提供蔚華科在客戶端的技術支援。

蔚華科指出，這次重塑合作關係，將有助雙方進一步鞏固在台灣及中國市場產品銷售與技術支援的厚實基礎，同時更能配合客戶佈局，提供客戶最佳的產品組合與最即時、完善的技術支援與服務。

蔚華科於2005年間與Xcerra簽署經銷協定，Xcerra佔蔚華科營收比重超過6成，是蔚華科最主要代理產品的供應商。今年二月間，Xcerra限縮蔚華科經銷區域至僅剩台灣，蔚華科為了維護公司、股東與全體員工利益，決議終止與Xcerra經銷協議。