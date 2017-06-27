金車伯朗咖啡館進軍頂級咖啡市場 PK星巴克

精品咖啡市場陷熱戰，金車集團旗下伯朗咖啡館全台7家門市7月起將打造第2個吧台「Mr. Brown Specialty Coffee」，首波主打莊園藍山咖啡，進軍頂級咖啡市場，爭食「黑金」商機。（記者楊雅民攝）

2017-06-27 19:13

〔記者楊雅民／台北報導〕精品咖啡市場陷熱戰，金車集團旗下伯朗咖啡館全台7家門市7月起將打造第2個吧台「Mr. Brown Specialty Coffee」，首波主打莊園藍山咖啡，進軍頂級咖啡市場，爭食「黑金」商機。

金車總經理李玉鼎表示，該集團目前在全台已開出50家伯朗咖啡館，觀察到台灣喝黑咖啡的人口愈來愈多，連鎖咖啡館必須升級，提供消費者更棒的精品咖啡體驗。該集團於是搶先在台北7家伯朗咖啡館引進Steampunk咖啡機，以店中店，打造第2個吧台的模式推出「Mr. Brown Specialty Coffee」，首波主打的100%牙買加克萊斯德爾莊園藍山咖啡，每杯祭出250元的親民價，大約是個人特色咖啡館藍山咖啡的半價。

金車研究室經理吳怡玲表示，「Mr. Brown Specialty Coffee」除了使用精品咖啡豆，Steampunk咖啡機結合手沖、虹吸和法式濾壓壺3種沖煮方式的優點，可以更精準的以配方比率沖煮出一杯好咖啡。

「Mr. Brown Specialty Coffee」也將同步跨進頂級咖啡豆及咖啡器具市場，第一波也打出250克售價2100元的典藏精品木盒包裝咖啡豆禮盒搶市。

統一星巴克旗下主打頂級手沖咖啡的典藏咖啡門市，在台耕耘4年來已開出20多家門市，今年典藏咖啡門市預計擴增至30家，未來只要有合適商圈，也將加速拓展典藏門市。