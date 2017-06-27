來撿便宜！台北關標售名牌包 較市價便宜3～5成

2017-06-27 16:53

〔記者吳佳蓉／台北報導〕快來撿便宜！台北關7月14日將標售今年第4批沒入私貨及逾期貨品，7月7日、10日及11日行開放民眾看貨，本批標售品包括GUCCI長夾、HERMES 皮包、領巾、MK 長皮夾、LV皮包、皮夾、YSL 手拿包、鍊包、BAO BAO ISSEY MIYAKE皮包等，約比市價便宜3～5成。

台北關表示，海關標售物品，往往以名牌包、名表最搶手，來源包括走私查緝，或旅客回國攜回，超過限定免稅額卻未申報而遭沒收，海關認定非防冒品後，就會估價、公告標售。

此次標售的名牌物件，包括12個GUCCI長夾、7個手拿包、1個零錢包，HERMES領巾4條、皮包2個、置物包、手拿包各1條、皮帶7條，LV皮帶2條、皮夾2個、皮包1個，MK長皮夾5個、斜背包1個，YSL手拿包2個、側背小包1個、鍊包1個、肩包1個，以及BAO BAO ISSEY MIYAKE皮包48個等。

此外，本批標售貨物也包括小型摩托車、名牌皮包、皮夾、相機、行車紀錄器、折疊腳踏車、塑膠托盤、雜項物品等。詳請可至台北關網站點選「消息看板」項下「充公貨物標售」公告，即可瀏覽標售內容及規定。

台北關表示，標售物品押標金約比市價便宜3～5成，有興趣的民眾，可先於7月7日、10日及11日於台北關私貨倉庫（桃園市大園區航勤北路25號）及相關業者倉庫看貨，時間為上午9～12點及下午1點30分～4點，廠商及個人均可參加投標。

確定要參與投標者，可於7月14日下午2點30分前往財政部關務署海關大樓13樓會議室（台北市塔城街13號），備妥押標金（限以財政部關務署臺北關為受款人的台銀本票、台銀同業支票或銀行保付支票，且應為即期），向該關法務緝案組（桃園市大園區航勤北路21號4樓）領取投標單，參與通信投標。有疑問者，可洽台北關法務緝案組（03-3834265分機439）。