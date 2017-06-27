市調：電視代工打面板資源戰 中國代工廠趁勢崛起

VIZIO過去主要合作夥伴為台灣電視代工廠瑞軒，這次則是首次與中國代工廠BOEVT合作。瑞軒在樂視財務壓力下，無法順利賣出VIZIO股票，現在連代工訂單也遭搶食。（記者陳梅英攝）

2017-06-27 16:56

〔記者陳梅英／台北報導〕根據TrendForce光電研究WitsView最新研究顯示，2017年全球液晶電視代工廠出貨計畫排名依序為TCL、冠捷、富士康以及京東方視訊（以下簡稱BOEVT），排名第四的BOEVT在擁有京東方面板資源的優勢下，以純代工的模式快速竄起，今年甚至首度接下VIZIO訂單，顯示中國電視代工廠勢力正逐漸抬頭。

根據WitsView 數據顯示，與2016年相比，全球前四大代工廠2017年出貨量預計都將成長，分別為TCL的2,200萬台、冠捷的2,000萬台、富士康的1,300萬台以及BOEVT的1,200萬台。

其中，在京東方面板產能逐步釋放的支援下，BOEVT的電視整機出貨數量從2016年的650萬台快速成長至今年預計的1,200萬台，增幅高達85%。產品尺寸除了京東方擅長的32吋面板之外，隨著今年下半年福清8.5代廠的43吋產能大量開出，BOEVT的產品組合將更加完整，增添接單多元性。

BOEVT除了兩大龍頭三星電子與樂金電子，今年下半年也將新增美系大客戶VIZIO，VIZIO過去主要合作夥伴為瑞軒，這次則是首次與BOEVT合作。