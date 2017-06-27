簽約在即 威騰、KKR再提議收購東芝半導體

外電週二下午報導，威騰電子週二公開表示，已經向東芝提案，要與美國私募基金KKR連手收購東芝半導體。（路透檔案照）

2017-06-27 15:20

〔編譯王惠慧／綜合報導〕路透、日本《日經新聞》、「NHK」週二下午報導，威騰電子週二公開表示，已經向東芝提案，要與美國私募基金KKR連手收購東芝半導體，但並未透露具體收購金額。

根據《日經新聞》報導，威騰的提案是威騰、KKR、日本產業革新機構（INCJ）及日本政策投資銀行（DBJ）組成新的「美日聯盟」，對於已經接近簽約一事，威騰則主張自己是最能確定可以完成交易的團隊。

報導指出，東芝方面已經議決與美日韓聯盟優先交涉，不確定是否會審議威騰的新提案，而INCJ方面，傾向邀請威騰和KKR加入原先的「美日韓聯盟」；今日多家日媒報導，東芝可能在今天與「美日韓聯盟」簽約，正在積極完成契約書等文書工作。

威騰電子旗下子公司晟碟（SanDisk）與東芝成立各持股一半的合資公司，共同經營主力的四日市工廠；威騰電子在東芝半導體競標期間，狀告國際商會、美國法院，意圖阻止東芝半導體公司股權出售。

東芝已於21日公布優先與INCJ為首的「美日韓聯盟」進行簽約；在東芝公布此訊後，威騰幾度發訊抗議，稱東芝未獲得威騰同意，無權把雙方合資企業股權移轉給第三方。