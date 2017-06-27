大拇哥替代簽名 萬事達卡推出新一代生物辨識支付卡

2017-06-27 13:23

〔記者李靚慧／台北報導〕未來刷卡交易再也不必拿筆簽名了。萬事達卡國際組織宣布推出「新一代生物辨識支付卡」，將持卡人的指紋加密儲存在晶片卡中，持卡人刷卡交易時，只需一指按住卡片，即可辨識身分，全球EMV標準收單裝置均可通用。

萬事達卡今日宣布，正式推出新一代生物辨識支付卡，並已選定南非最大連鎖超級市場之一的「Pick n Pay」，以及巴克萊非洲地區（Barclays Africa）的子公司「Absa Bank」進行測試，接下來的測試計畫，也將逐步拓展至歐洲與亞太地區。

萬事達卡與牛津大學日前共同發表「生物辨識技術與金融服務」報告，該報告顯示，高達93%的消費者希望以生物辨識取代傳統密碼來進行身分或其他金融服務的授權，更有92%的銀行業者，希望採用生物辨識技術。

萬事達卡指出，目前推出測試的新一代生物辨識支付卡，是以現行的行動支付規格為基礎，將指紋辨識功能整合至卡片的晶片中，因此，新一代生物辨識卡可直接通用於全球任何符合EMV標準的收單裝置，使持卡人以更安全便利的方式在實體店面消費。

未來持卡人使用萬事達卡新一代生物辨識支付卡消費，需向金融機構登記申請，金融機構將掃描持卡人的指紋，將其轉化為一組數字模板，並加密儲存於晶片卡上。

當持卡人持「新一代生物辨識卡」在實體商店消費，模式與現行晶片卡無異，持卡人只需將手指置於卡片內嵌的感測器上，再將卡片插入商家的讀卡機內，當手指指紋與當初登記的指紋相符，讀卡機就會將卡片上的指紋驗證資訊傳送給銀行作為付款核准的依據，整個交易過程中，卡片都不會離開持卡人的手中。

萬事達卡指出，推廣生物辨識支付技術，商家完全不需要額外添購硬體設備或更新軟體，卻有助於協助銀行準確辨識持卡人和避免詐騙盜刷的發生，讓銀行提升交易核准正確率，進而降低發卡銀行的營運成本，並提升顧客忠誠度。