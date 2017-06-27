隨漲抗跌 聯邦投信募集全球高息策略基金

為了讓投資報酬率能「隨漲抗跌」，聯邦投信總經理范玲玉（右二）自7月11日起開始募集「聯邦全球高息策略基金」，提供新台幣及美元兩種計價幣別，預估報酬率為8～10%。（記者張慧雯攝）

2017-06-27 12:18

〔記者張慧雯／台北報導〕為了讓投資報酬率能「隨漲抗跌」，聯邦投信自7月11日起開始募集「聯邦全球高息策略基金」，提供新台幣及美元兩種計價幣別，預估報酬率約8～10%。

聯邦投信總經理范玲玉指出，今年以來轄下系列基金中，多檔投資於國內、外的產品績效表現亮麗，更搶進同類型基金排名的前四分之一強，為提供投資人更多元化的選擇，推出以「高股息、低波動」核心策略的股票配置投資組合，預估投資報酬率8～10%。

基金經理人王光毅說，此檔基金的投資策略，是以高股息、低波動為主軸，配合計量模型選股，精選出低波動的投資組合，排除主動式操盤基金可能追高殺低的疑慮，及投資指數型股票基金（ETF）可能過度集中大型權值股風險，在遵守篩選優質高股息企業的選股邏輯與降低投資組合波動度的選股架構，建立計量智慧選股模組，為投資人掌握長期全球股市優異的投資回報。

王光毅表示，透過高股息、低波動核心策略建構的最適股票投資組合，除可降低經濟波動所造成的風險外，也可參與景氣復甦成長的契機，達到隨漲抗跌的效果。