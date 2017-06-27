爭搶上億電子函證商機 民間業者控財金公司剽竊

2017-06-27 09:58

〔記者李靚慧／台北報導〕一年近億元的電子函證商機，引爆民間財金資訊業者與財金資訊公司的口水戰。財金資訊公司建構區塊鏈平台，規劃將電子函證納入試行項目，遭民間業者指控掠奪剽竊。財金公司無奈表示，因涉及企業機密，銀行業者也支持由財金公司出面建置電子函證平台。

財金公司指出，「函證」是國際通用的審計程序，台灣的審計準則公報已於1986年公告實施「函證」作業，「函證」電子化作業也是相關產業的共識，由於「函證」內容，涉及企業在金融機構往來的各類具機密性的財務資料，因此，「函證」電子化的關鍵，在於確保「函證」資料的隱密性、完整性、訊息來源辨識與不可否認性，及平台業者的中立公正性。

根據業界估算，目前台灣一年函證的數量保守估計至少150萬筆，若以每筆50至100元計算，一年的商機上億元，由於目前的函證都以郵件寄送，若能以電子化方式處理，將可大幅提升函證的效率。

為強化上市公司監理，財金公司建構的區塊鏈平台，已將電子函證納入區塊鏈應用的試行項目中。財金公司指出，區塊鏈平台除須具備「函證」電子化作業所需的最新資安保護技術外，在區塊鏈平台採分散式、多數決的運作架構下，單一機構無法片面修改交易、具備確保交易紀錄不可竄改或置換、以及交易軌跡履歷公開可稽等特質。「金融區塊鏈委員會」委員銀行，因此提案研議應用金融區塊鏈辦理「電子函證」。

財金公司解釋，之所以將「函證」納入區塊鏈，是因為函證涉及銀行客戶市場的競爭機密，許多銀行擔憂由民間機構經營、傳遞及保管，恐有資料外洩，認為不符合「函證」電子化作業的要求，因此，提議由財金公司平台建置，最後決議運用區塊鏈技術發展「電子函證」作業。

不過，財金公司卻因此遭民間業者天逸公司指控，剽竊民間公司的研究。財金公司強調，目前銀行業者決議共同研發的區塊鏈「電子函證」作業，與民間業者發展的電子函證平台，二者不論在使用之技術平台、管理架構、作業流程及資料保護等方面均有差異，因此無掠奪剽竊的情形。