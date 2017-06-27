6/27重要財經新聞一覽

2017-06-27 09:37

自由時報財經︰張忠謀憂 低工會門檻 不利企業營運

總統蔡英文昨赴新竹參觀生技、太陽能產業，中午並與竹科大老包括台積電董事長張忠謀、聯發科董事長蔡明介、聯電榮譽副董事長宣明智等進行近二小時的閉門座談會，產業大老分別就產業人才、稅制、經濟與投資環境問題提出建言；據轉述，張忠謀在會中表示，美國企業籌組工會需要一半以上員工同意，台灣卻僅三十名員工就可籌組工會，門檻過低、且不具代表性，這恐對企業營運造成不利影響。

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蘋果日報財經︰與總統會面 張忠謀反對組工會

總統蔡英文昨訪視竹科園區，在行政院政務委員吳政忠及張景森陪同下，與台積電（2330）董事長張忠謀、聯電榮譽副董事長宣明智等科技大老閉門用餐座談，據與會人員轉述，昨日談到議題包括留才、稅賦、組國家隊等議題，其中張忠謀表示，台灣籌組工會門檻低，恐對企業營運造成影響。

工商時報財經︰台股 飛越三重底 挑戰11,000

台積電昨（26）日除息首日攻堅，加以鴻海今年除息日大幅提前至7月13日，兩檔指標股強漲效應，激勵指數帶量創高10,513點及總市值31.18兆元等改寫六大新紀錄。投資專家預估，先看短線指數觸及8,771點頸線以下三重底的第三目標10,539點，突破後可挑戰11,000點整數關卡。

中國時報財經︰核四2838億爛帳 全民埋單！工業戶分攤758萬 家庭戶5600元

核四爛帳全民埋單。核四停建後衍生的2838億元負債如何處理爭議許久，經濟部長李世光上月聽取台電「核四停建後財務分析」報告，會中裁示因政府已編列8年8800億元前瞻基礎建設預算，國庫無法再編列特別預算處理停建核四衍生的負債，因此初步同意以「電價分年回收」方案解決。根據台電估算，為處理2838億元負債，工業大戶每戶需因此多付758萬元、家庭用戶每戶多付5600元。

經濟日報財經︰外資大買 台股爆量衝高

台積電除息行情風光啟動，外資昨（26）日大買台股171億元，創去年7月19日以來最大單日買超，加權指數終場大漲136點、收10,513點，成交量達1,350億元，季線同步站上萬點關卡，中長線多頭格局確立。

星島日報財經︰憧憬送禮大摩唱好 中銀飆6.35%創新高

國家主席習近平將於周四（29日）訪港，市場憧憬中央將送大禮，加上大摩唱好中銀香港（2388），更上調目標價至46元，刺激中銀香港急升6.35%，以36.85元近全日高位收市；加上騰訊（700）旗下手遊業務被看好，騰訊股價破頂，在兩隻股份齊創上市新高帶動下，港股昨日中止四連跌回升，恒指先後收復10天線及20天線，最多升205點，惟成交不足700億元，尾市升幅略收窄，全日升201點。