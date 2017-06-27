手機面板新規格 面板廠搶攻18:9全屏螢幕商機

2017-06-27 09:39

〔記者陳梅英／台北報導〕智慧型手機面板今年將有新規格，包括友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）以及華映（2475）都開始準備，下半年將推出螢幕長寬比18:9的手機面板，華映總座林盛昌並表示，由於手機面板規格轉換，會消耗更多產能，預期手機面板下半年供需將再度轉緊。

市調機構WitsView則預估，今年18：9以上全屏幕機種的滲透率將達到10％，主要是今年出貨仍集中在蘋果以及三星等大廠，預期明年中國大陸品牌廠陸續跟進後，滲透率將一舉拉升至3成以上，達37%。

WitsView研究協理范博毓指出，2016年手機市場已經歷一波換機潮與成長，加上進入2017年第1季後，客戶端庫存水位偏高，以及大陸內需市場補貼減少的衝擊，2017上半年成長動能明顯停滯。雖然AMOLED面板與iPhone 8話題持續延燒，但對於龐大的非三星與非蘋果手機品牌而言，卻沒有太多正面消息。

WitsView觀察，一線品牌如樂金與三星陸續發布年度新款旗艦機種G6與S8系列，螢幕長寬比不約而同都由16：9拉高至18：9以上，並搭配超窄邊框設計、取消傳統Home鍵，整體往更簡約的全屏幕發展。同時下半年蘋果的新款iPhone 8預期也將拉高屏佔比，帶動其他大陸手機品牌加速布局18：9機種。

目前面板廠已經針對新規格開始著手準備，最快的可以在第三季量產，慢的話第四季也會推出，不過，也因為手機面板規格轉換，以及新舊機種交替，手機面板第二季出貨動能較弱。