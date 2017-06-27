鑫盛跨足網路大電影 年底前上映2部

2017-06-27 09:15

〔記者張慧雯／台北報導〕鑫盛傳媒（6587）宣布跨足目前視頻平台最火熱、市值上看150億元的網路大電影！預計斥資近4000萬的開拍古裝玄幻《青天降妖錄》及古裝動作《大明錦衣衛2》，計畫年底前上映。

鑫盛為台灣少數具有「影劇一條龍」整合能力的業者，《青天降妖錄》預計上下兩部、分四集播出，此外，2016年《大明錦衣衛》在愛奇藝播出2天即創下破千萬點擊的超強記錄，如今趁勝追擊續拍《大明錦衣衛2》；鑫盛董事長羅法平則表示，這兩部網路大電影網羅影視界超高水準的導演、製作、編劇、演員和特效的實力團隊，期待能再次創下新的點擊紀錄。

根據愛奇藝推估，網路大電影的整體市場旋即以倍速高速發展，預估2017年市場規模將超過新台幣150億元，而目前鑫盛已獲多家網路視頻公司洽詢合作，顯示《青天降妖錄》及《大明錦衣衛2》未來開播後的成績相當值得期待。

羅法平也說，目前鑫盛與理大國際合作的本土電影《角頭2:王者再起》已完成拍攝進入後製階段，預計於2018年上映，網路綜藝《星不了情》於6月中熱鬧開播，另外，科幻懸疑網路劇《密室羅生門》、以及都會時尚大型IP劇《第一夜的薔薇》也正如火如荼的與電視台及主要網路視頻業者合作進行中。