美股美元堅挺 國際金價收低

2017-06-27 08:51

〔記者陳柔蓁／台北報導〕美股大盤、標普五百指數續漲，美元盤堅，導致國際金價連續第三天下跌，紐約8月黃金期貨報價下跌10美元、0.8％，收於每英兩 1246.4美元。亞洲交易時段金價續跌，台北時間上午8點40分跌2.71元，報美英兩1241.34元。

分析師認為，黃金若跌破1240美元，下一道測試關卡在1220美元。

昨晚（26日）追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數小漲0.01點、0.01％，報97.438點。美元早盤兌主要外幣下跌。因美國公布5 月耐久財訂單下降 1.1%，分析師預估為下降0.8％，通膨預期縮小令美元受到壓力。

但盤中美元收復跌幅。分析師指出，是因為聯準會主席葉倫周二將發表演說，投資人今日有回補買盤。舊金山聯準銀行總裁Williams 於周一上午說，有必要緩慢升息，以避免經濟過熱。

26日，道瓊工業平均指數盤中一度大漲逾100點，終場漲幅收斂至14點、報21409.55點。因科技股賣壓出籠，科技類股指數Nasdaq終場收低0.29％至 6247.15。S&P 500指數收高0.77點、0.03％，報2439.07點。費城半導體指數收低10.56點、0.97％，報1077.92點。

其他金屬報價：9 月銅收高近 0.5 美分，報每磅 2.639 美元。10 月白金下跌 13.30 美元、1.4％，報每英兩918.2美元。9月鈀金上漲7.3美元、0.9％，收報每英兩863.95美元。