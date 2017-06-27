張國煒籌組星宇航 網媒爆遭長榮大房下暗手…

長榮集團創辦人、總裁張榮發二房獨子、星宇航空創辦人張國煒。（資料照，記者王憶紅攝）

2017-06-27 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕長榮集團正式分家，張榮發二房張國煒全面退出長榮航、海董事會，由大房張國政主導，而張國煒另組星宇航空，準備在航空事業上另起版圖。不過，卻有網媒報導，星宇航空籌組連第一關都沒有過，就遭到含蓋長榮大房在內的航空界圍阻，暗中使力，讓「張國煒條款」不易修法過關，阻斷其航空夢。

台灣星空市場很擠，競爭慘烈，張國煒挾著長榮集團的資源，退出長榮決策圈，以60億元資金另組星宇航空，受到市場矚目，《經濟日報》報導，星宇航仍未取得民航特許執照，但6月起已在內湖租下辦公室，現正進行裝修，預計9、10月進駐。

《上報》報導，星宇航連申請的第一關都沒有過，依現行法規，「成立航空公司並經營國際航線運輸，必須經營國際運輸或貿易業務5年以上，且每年營業收入達60億元以上」，但是，日前民航局卻提出「民用航空運輸業管理規則」修正草案，改成「個人只要有5年以上國際線航空公司董事長或總經理資歷，並提出60億以上財力證明，就可以申請設立國際線航空公司」。等於是將航空公司成立的門檻從公司改為個人，被指為「張國煒條款」。

不過，民航局否認這項量身訂做的修法，只強調，復航停飛後，立委要求的檢討法規很多，一切都在研議中，開不開放還未定；但「民航局也說，現有航空業者幾乎都一面倒反對放寬門檻，包括華航、長榮等業者都認為，多一家競爭者，會瓜分市場資源」。