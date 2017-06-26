不妙！ 美國5月耐久財訂單暴跌

2017-06-26 22:46

〔記者盧永山／台北報導〕美國商務部表示，受到大型飛機訂單大跌近12%影響，5月耐久財訂單下降1.1%，創6個月最大降幅，為連續第2個月大幅下降，顯示製造業已露出疲態。但週一美股似乎不受影響，道瓊工業指數開盤後走高。

美國商務部表示，經季節調整後，5月耐久財訂單較前月下滑1.1%，總額為2281.8億美元，創6個月來最大降幅。分析師預估，5月耐久財訂單跌幅為0.8%。4月耐久財訂單下修至下跌0.9%，先前美國耐久財訂單出現連4個月攀升。

  • 受到大型飛機訂單大跌近12%影響，美國5月耐久財訂單下降1.1%，創6個月最大降幅。圖為波音總裁麥克阿利斯特在巴黎航空展中展示波音737 MAX 10模型。（路透）

    受到大型飛機訂單大跌近12%影響，美國5月耐久財訂單下降1.1%，創6個月最大降幅。圖為波音總裁麥克阿利斯特在巴黎航空展中展示波音737 MAX 10模型。（路透）

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