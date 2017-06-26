威力彩頭獎、今彩539頭獎均摃龜 ！

2017-06-26 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月26日）開獎的第106000051期威力彩，頭獎摃龜；第106000151期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000051期威力彩中獎號碼為：「17、19、20、27、31、37。第二區：03。」頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共3注獲得，每注可得15萬元；肆獎共37注獲得，每注可得2萬元；伍獎共167注獲得，每注可得4000元；陸獎共1343注獲得，每注可得800元；柒獎共2498注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬4791注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬8178注獲得，每注可得100元；普獎共3萬5095注獲得，每注可得100元。

第106000051期38樂合彩中獎號碼為「17、19、20、27、31、37」，五合摃龜；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合113注中獎，每注可得5750元；二合共2203注中獎，每注可得750元。

第1060000151期今彩539中獎號碼為「04、05、19、23、26」，頭獎摃龜；貳獎共197注獲得，每注可得2萬元；參獎共6783注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬609注獲得，每注可獲得50元。

第1060000151期39樂合彩中獎號碼為「04、05、19、23、26」，四合11注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共139注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5606注中獎，每注可得1125元。

第1060000151期3星彩中獎號碼為「069」，正彩共25注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第1060000151期4星彩中獎號碼為「9457」，正彩共11注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」