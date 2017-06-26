工具機回溫 1-5月出口增逾1成

2017-06-26 19:46

〔記者羅倩宜／台北報導〕工具機景氣回溫，今年1-5月出口值達12.65億美元，年增13%，下半年景氣仍看好。外貿協會今（26）日找來歐美等7國媒體來台，與國內工具機大廠包括程泰、友嘉、永進、協鴻等座談。貿協秘書長葉明水表示，台灣是全球第5大工具機生產國，為協助業者持續拓展市場，今年將航太國防及智慧製造等領域列為推廣重點。

為協助國際媒體更了解台灣工具機產業，外貿協會邀請來自美國、加拿大、日本、德國、義大利、荷蘭、西班牙等7國的產業媒體，參加「台灣工具機國際媒體茶敘」，由外貿協會秘書長葉明水主持，分享貿協協助工具機產業全球推廣策略。

葉明水指出，國內工具機廠今（2016）年1-5月聯手交出亮眼成績單，出口值達12.65億美元，較2016年同期成長13%。貿協也持續協助業者開拓海外市場，經濟部國際貿易局「工具機暨零組件整合行銷計畫」，今年將持續在越南「MTA Vietnam 2017」、印尼「Manufacturing Indonesia 2017」辦理台灣工具機整合示範展；在新德里「Machine Tool EXPO 2017」、歐洲「EMO 2017」、泰國「METALEX 2017」都將投入多元整合行銷資源，協助業者拓展商機，增加國際曝光。除此之外，配合新南向政策，貿協將於7月26至28日在越南辦理「2017年越南台灣形象展」（Taiwan Expo 2017 in Vietnam），設置智慧機械專區並舉辦「台灣機械創新生產論壇」。

友嘉集團總裁朱志洋表示，台灣工具機產業多屬中小企業，在規模上較難超越全球大型企業，以致於研發及行銷都較受限。友嘉近年透過併購，成為全球第3大工具機集團，旗下有39個品牌、54個工廠。最大生產基地在德國，其次才是中國。程泰集團董事長楊德華表示，台灣工具機7-8成是外銷，產品水準愈來愈提升，今年將致力開發東協市場。

工具機協會秘書長黃建中指出，台灣的工具機聚落在台中，9成機台在此製造，代表全台85%的產值，且台灣不但是第5大工具機生產國，也是第9大消費國。「因為我們自己用得很多，才能根據使用經驗，將機台或零組件的性能再提升，提供更好服務給全球客戶。」