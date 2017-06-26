台灣開放資料連續2年第一 國發會設獎鼓勵

2017-06-26 19:21

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣連續2年獲得全球開放資料指標（Gobal Open Data Index）評比第1名，在「量」的開放上已經遙遙領先其他國家，為了再接再厲，進一步精進政府資料開放品質，國發會將建立政府資料開放優質標章認證，依據開放資料品質授予金標章、銀標章以及銅標章，並將設立評獎機制，給予金質獎、應用獎以及人氣獎，獲獎的中央或地方單位給予敘獎鼓勵。

國發會委員會今日通過「建立政府資料開放優質標章暨深化應用獎勵措施」，針對政府資料開放平台上的每筆開放資料，依序檢測資料品質，授予金標章、銀標章以及銅標章。

國發會副主委龔明鑫說明，政府開放資料讓民眾可以方便取得就授予銅標章，進一步結構化處理讓民眾應用方便，則授予銀標章，若能再加值，且在資料的詮釋上有正確解讀，就會授予最高榮譽金標章。

此外，國發會也規劃辦理資料開放相關評獎作業，搭配民眾參與機制， 分別設立金質獎、應用獎以及人氣獎，其中，金質獎區分為中央與地方，分別取前3名與前2名，應用獎希望公私合作，人氣獎則是取資料使用流量最高的前10名，獲獎的單位均會給予相關人員不同敘獎，對公務員而言是很大肯定。

台灣在不僅連續2年獲得全球開放資料指標評比第1名，在「政府資料開放授權條款-第一版」也領先亞洲各國，取得資料開放授權（Open Definition）認證，目前政府資料開放平台（data.gov.tw）累計開放超過2萬7500項資料，包括不動產實價登錄、空氣品質等高價值資料，民間並加值開放資料產出政府預算視覺化、登革熱地圖等應用。

國發會資管處副處長莊明芬表示，今年將會開始作業，預計標章認證以及評獎將於明年實施。