展望全年IPO 安永：估可維持50~60家水準

2017-06-26 21:55

［記者吳佳蓉／台北報導］展望2017年台灣IPO表現，安永會計師事務所營運長涂嘉玲預估，全年IPO家數應可維持在50~60家水準，在缺乏大型案件下，籌資額則將呈現萎縮；後續中國A股加速審查及納入MSCI恐產生的市場、資金排擠效應，將成影響IPO量能的2大關鍵因素。

安永統計，今年上半年全球IPO市場動能強勁，為近10年最佳表現，IPO件數772件，較去年同期成長7成，籌資額834億美元，則年增9成。

涂嘉玲表示，相較全球IPO市場火熱，台灣表現則「稍冷」，同時規模走向「小而美」。上半年8家上市，籌資額28.69億元，相較去年同期，家數持平，但因缺乏大案，籌資額大減38.3%；上櫃部分12家，籌資額41.44億元，較去年同期家數減少7家、籌資額也減少13.6%。

她指出，預估下半年IPO動能會比較熱，全球經濟持續成長，台灣經濟成長率（GDP）估可「保2」，加上上半年外資親睞台股，買超逾2400億元，仍看好全年IPO家數能與去年的60家上下持平；不過因缺乏大型籌資案，加上中國A股加速上市審查，一定程度影響中國台商回台掛牌意願，籌資額應會縮減。

涂嘉玲表示，預估今年上市掛牌數約為20~25件、上櫃30~35件，將以生技醫療產業占多數，工業及科技業次之。值得注意的是，MSCI計劃納入222檔A股，分別於2018年5月及8月實施，可能持續、緩慢的對台股產生影響，後續資金排擠效應值得進一步觀察。