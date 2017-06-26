宏達電HTC Vive打入NASA 幫NASA訓練太空人

Opaque Space主任 Emre Deniz。（記者王憶紅攝）

2017-06-26 16:30

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）HTC Vive旗下Vive X加速器投資的創新團隊Opaque Space，與美國太空總署合作開發訓練太空人的模擬訓練課程，雙方目前已經計畫超過90項的合作方案，並已列入NASA 2018年的預算。

Opaque Space除將與NASA合作外，同時，目前正與特斯拉Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）成立的航太科技公司SpaceX的合作廠商洽談合作計畫，如果順利，預計今年底前可望簽訂合約，成為SpaceX提供一般民眾在太空觀光旅遊前的訓練工具。

Opaque Space主任 Emre Deniz表示，目前與NASA討論超過90項具體合作方案，包括在無重力環境中錄製太空人的動作，以分析不同太空人的反應等等，畢竟VR是最便宜的無重力訓練工具。

值得注意的是，Opaque Space今年底前將開發商用版本＂Earthlight＂，預計在美國、中國推出體驗店，其中在中國市場將與線下VR體驗館Leke合作，預計今年底前在中國成立1000個體驗館。

Opaque Space澳洲2015年就進行虛擬實境的研發，總部在澳洲，目前主要股東包括澳洲總公司以及宏達電。