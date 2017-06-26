電金噴出 台股續攻高報10513點

台股加權指數收盤10513點，上漲136.26點，成交量1249.4億元。（圖擷取自雅虎報價）

2017-06-26 14:46

〔記者陳柔蓁／台北報導〕今台幣升值、沈寂已久的金融強勢拉尾盤，台積電填息、大立光重登5000元大關、塑化點火等利多出籠，台股加權指數收盤10513點，上漲136.26點，成交量1249.4億元。

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.304元，勁升9.6分，成交金額4.33億美元。

市值王台積電（2330）今除息，收盤上漲5元、2.38%，報215元，填息率7成。鴻海（2317）盤中股價最高121元，收報120元、漲幅近7％，為近7年來高價。鴻準 （2354）衝破90元關卡。

類股表現部分，其他電子、汽車、貿易百貨囊括前三。其他電子類指數上漲超過5％。汽車類指數大漲2％以上，和泰車（2207）大漲超過3％，收報390元；裕日車（2227）上漲1.78％，報286元。貿易百貨 富邦媒（8454）上漲2.31％，報221元。

金融指數上漲1.82％，國泰金站回50元，報50.4元；富邦金（2881）漲幅逾2％，報48.4ㄩ元；統一證（2855）漲近5％，報14.3元；新光金（2888）漲逾3%、玉山金（2884）、元大金（2885）、兆豐金（2886）、開發金（2883）、第一金（2892）、合庫金（5880）、彰銀（2801）漲幅在1％以上。

分析師認為，台積電強勢填息與金融補漲帶動股市樂觀氣氛，接下來聯發科、美食、宏捷科也在本週除息。而總體經濟環境方面，台灣經濟研究院公布營業氣候測驗點調查，呈現一升雙降，整體整體業績雖較4月有所改善，後續看法仍較保守。