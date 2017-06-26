宏達電投資Vive無預算 今年加碼更勝過往

2017-06-26 15:06

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）積極拓展虛擬實境VR產業，宏達電Vive中國區總裁汪叢青指出，宏達電投資Vive X加速器沒有預算，今年投資金額會較過去高，預計累計投資的1億美元用罄後，將會再增加預算。

汪叢青說，目前並沒有市場所說的VR投資寒冬，就全球整體VR產業而言，今年的投資金額更勝過往，宏達電也是，虛擬實境是宏達電全力支持的項目。

宏達電董事長王雪紅之前在法說會上指出，到目前投資在Vive的金額已經超過30億元，除此之外，宏達電也投入1億美元、約30億元打造Vive X加速器，而每個入選Vive X的創新團隊，宏達電投資金額以不超過20%為上限，去年第一屆入選創新團隊為34個，今年則有33個。

汪叢青指出，觀察整個產業的投資金額，今年更較過往高，尤其是蘋果Apple在WWDC 2017 開發者大會中宣布進入VR虛擬實境產業，不僅代表VR產業更樂觀。

蘋果於在WWDC 2017 開發者大會中宣布進入VR虛擬實境產業，宏達電旗下的 Vive正式成為進入蘋果生態圈的第一個硬體合作夥伴。

汪叢青說，就目前觀察，VR應用的行業更為廣泛、普及化，其中就教育而言，經過調查發現，學生用VR學習的速度更快，因此預期教育產業的發展會較消費應用更快一點。