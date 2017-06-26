台股強強滾 台經院︰內需不受補、零售業仍冷！

台股強強滾，但台經院表示，過去很少台股上萬點，零售業卻沒有起色的情況。（記者王孟倫攝）

2017-06-26 11:58

〔記者王孟倫／台北報導〕台股近日驚驚漲，今天盤中又大漲百點！不過，台灣經濟研究院直言，對服務業來說，股市好表現主要受惠對象為金融業，其它產業助益有限，尤其是零售業，今年前5月甚至是負成長，台股漲，內需不受補，是過去罕見情況。

根據台經院今天公布，2017年5月服務業營業氣候測驗點為94.84點，較上月之92.40點增加2.44點，為連續第3個月呈現上升態勢，創2年來新高。

雖然服務業營業氣候測驗點連續3個月走揚，不過，台經院景氣預測中心主任孫明德卻提醒，這不代表整體的服務業齊步向上，而是台股太熱，使得證券及金融的業者轉為樂觀，像是零售業，仍陷入谷底。

孫明德指出，如果排除金融相關產業，其實，國內服務業景氣仍是冷冰冰，尤其是國內零售業，若不將中國觀光客因素排除，今年1至5月竟是負成長，「以前從未發生台股萬點，零售業還不好」。

對此，孫明德說，這波零售業表現不佳，主要與受到中國觀光客大減有關，但以前台股上萬點，消費端就會明顯跟著上來，這波台股熱，消費卻沒有跟著反應。

他直言，就像「吃了補藥（股市），但虛（內需）不受補」，這猶如末梢循環不良，吃再多補藥也沒用。