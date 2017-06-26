穆斯林旅遊指數：台灣成長幅度居前十大非伊斯蘭旅遊國第二

2017-06-26 12:09

〔記者李靚慧／台北報導〕萬事達卡國際組織今日發布2017年最新「全球穆斯林旅遊指數」，亞洲各國爭搶穆斯林旅客，競爭激烈。台灣今年在非伊斯蘭合作組織（NON-OIC）旅遊目的地排名第7，指數的成長幅度更高居前10大非伊斯蘭旅遊國家中的第二名。

萬事達卡連續第3年發布最新「2017年新月評等—全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，有鑑於穆斯林旅客自2015年的1.17億人次上升至2016年的1.21億人次，預估2020年可望成長至1.56億人次，占全球整體旅遊市場的10％；若分析穆斯林旅遊的市場價值，則預估在2020年將成長至2,200億美元、至2026年更將高達3,000億美元，強勁的消費力不容小覷。

該穆斯林旅遊指數的調查主要分為三部分，包括伊斯蘭合作組織（OIC）十大旅遊目的地、非伊斯蘭合作組織（NON-OIC）十大旅遊目的地，及全球與五大洲等穆斯林旅遊指數。

根據該調查的旅遊目的地的評比，今年許多位於亞洲的非伊斯蘭合作組織國家排名上升，顯示亞洲各國開始競逐穆斯林旅遊市場。其中，新加坡（67.3）持續奪得非伊斯蘭合作組織中旅遊目的地首選，泰國（61.8）與英國（60.0）則分居第二、三名。

台灣方面則以旅遊指數52.4，位居非伊斯蘭合作組織中旅遊目的地的第7名，較去年上升2.3，旅遊指數的成長幅度，更高居前10大非伊斯蘭旅遊國家中的第2名。

萬事達卡國際組織指出，台灣的整體旅遊指數除了自50.1上升至52.4，在「住宿選擇」與「穆斯林旅客旅遊導向」兩項分項指標，在非伊斯蘭合作組織的國家中皆高居第3名；而在「空中交通連結」及「朝拜室的易達性」上更是分別上升16分和9分，顯示政府與觀光產業發展穆斯林友善城市的效果顯著。