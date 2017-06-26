客思達-KY股東會 通過每股配發4元現金

客思達-KY（2936）股東會通過每股配發4元現金股利，客思達表示，將續推新系列產品，並優化通路結構，預期今年營運可望優於去年。（圖由客思達提供）

2017-06-26 11:17

〔記者楊雅民／台北報導〕客思達-KY（2936）股東會通過每股配發4元現金股利，客思達表示，將續推新系列產品，並優化通路結構，預期今年營運可望優於去年。

客思達-KY去年全年合併營收達122億元、稅後淨利3.49億元、每股稅後盈餘5.03元，皆為公司歷史新高記錄，分別較2015年成長4.68%、96.42%與88.39%。

客思達-KY表示，將持續優化銷售通路結構，積極提升在電商銷售通路的佈局，除Amazon及Wayfair等主要電商客戶，並已打入美國知名Walmart及Target實體零售業者。

協助跨入線上家具銷售領域，帶動2016年電商占整體營收比重已超過20%，受惠於電商比重成長，規模經濟提升以及有效成本控管等因素，去年毛利率31%，較2015年提升約2個百分點。

今年除持續投入資源於電子商務通路，結合客思達-KY於全美共8個營運據點，服務Amazon、Wayfair、Walmart及Target所經營的電子商城，縮短消費者透過網路採購家具到實際收到商品之時間。

在傳統實體通路部分，亦持續以聯名品牌方式推出更多不同風格系列之家具產品，例如以中年及熟齡客層為主要市場的DOH（Donny Osmond Home）系列以及預計於2017年下半年推出的Scott Living系列家具，預期今年整體營運將不輸去年表現。