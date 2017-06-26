華映股東會》林蔚山：正進行轉型、希望找到富爸爸

華映董事長林蔚山：華映正在進行轉型也希望找到富爸爸（記者陳梅英攝）

2017-06-26 11:01

〔記者陳梅英／台北報導〕華映今日召開股東會，小股東對於華映前景相當關心，不少股東提出相當犀利問題，比如董事長是否交棒、何時擺脫全額交割？公司有前景嗎？華映董事長林蔚山舉DRAM產業的南亞科、華亞科、力晶翻身的例子，表示華映正在做轉型，也希望能找到像美光那樣的富爸爸，他並表示，華映絕不放棄、永不退縮，有信心公司有機會可以翻轉。

林蔚山表示，華映是全台灣第一家做CRT的公司，經營12年轉虧為盈，當年股價最高一度到80元，一年大賺80-90億元，有其他公司想跟進還虧一大堆，他並說，當年DRAM產業南亞科7年大虧1300億元，華亞科虧700億元，共2000億元，後來華亞科賣給美光，南亞科幫美光代工，找到富爸爸，翻身成功，力晶也在轉型策略奏效下，現在有能力續蓋新廠。

他說華映的虧損主要是中國模組廠，現在正在積極整頓中。

華映總經理林盛昌則表示，華映正積極透過改善產品組合以及內部費用控管，提高獲利，華映去年雖然稅後虧損8.95億元，較前年大幅減虧9成，且去年第二季開始轉虧為盈，毛利率一路從個位數提高到30%以上，今年第一季每股稅後盈餘0.26元，每股淨值回升至2元，只是要擺脫全額交割股，每股淨值需回到5元，這3元的差距，華映將持續靠本業努力。

林盛昌並揭示華映下半年營運四大方向，包括18:9手機將於第四季出貨、in-cell手機面板下半年出貨爆發、before market（車前市場）產品今年目標超過車載5成、total solution比重拉升。