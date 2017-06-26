拿電動車補助被酸？ 嚴凱泰︰裕隆只是比較老實

2017-06-26 10:51

〔記者楊雅民／台北報導〕立委酸裕隆集團拿了電動車補助卻有去無回，裕隆（2201）董事長嚴凱泰今天在裕日車股東會前表示，集團在電動車研發絕對沒有要放棄或怠惰。

嚴凱泰說，裕隆只是比較老實，不喜歡澎風吹牛說大話，「我是說多少做多少，不會說9分吹成10，做9分甚至只講8。」

他並強調，裕隆對於電動車，自1970年開始就在關注，也投入非常多金錢、人力、物力，「頂多說我們比較沒那麼會行銷。」

嚴凱泰表示，對於大家的批評他都有聽到了，但自己絕對不會只回答謝謝指教，會詳細的針對各個問題好好回答外界的疑慮。