ezPay台灣支付正式開業 年底前導入千家優惠商家

2017-06-26 10:03

〔記者張慧雯／台北報導〕由全達（8068）轉投資台灣電子支付股份有限公司「ezPay台灣支付」，今（25）日宣布正式開業。ezPay台灣支付表示將與大宇資、東京著衣、KKBOX、CATCHPLAY、EZTABLE等市場領導品牌合作，提供消費者最優惠完整的線上影音娛樂購物美食平台，預計年底前導入千家優惠商家，冀望成為台灣電子支付領導品牌。

繼今年3月協助時尚服裝領導品牌東京著衣導入線上Apple Pay後，ezPay今日正式開通營運。為慶祝開業，即日起至9月30日推出超級雙優惠。第一重透過ezPay台灣支付繳台北市停車費、水費、聯合醫院醫療費，立即享有5折回饋，回饋金於次月入帳，限額一萬名，每人最多回饋新台幣200元；第二重KKBOX，註冊完成即享7天免費體驗。

ezPay台灣支付指出，領先同業與一卡通結盟推出多元應用場景及優惠內容，與和華燈市、讀冊等知名品牌合作，滿足消費者從線上到線下一條龍跨品牌優惠，更提供綁定信用卡及銀行帳戶及儲值交易，個人間也能小額轉帳；未來將陸續開通定期定額、代金發放、跨境支付等新服務。

此外，也將針對商家提供電子發票加值服務，建立「商戶通」平台，讓商家輕鬆發送優惠訊息、享有客製化帳單報表，增加營運效率。