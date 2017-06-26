6/26重要財經新聞一覽

2017-06-26 09:19

自由時報財經︰月租3.3萬 跟周董6.6億豪宅當鄰居

知名歌手周杰倫（周董）在前年砸下六億餘元買進北市大安區指標豪宅「和平大苑」的頂樓樓中樓，令不少人咋舌；根據實價網最新揭露資訊，這豪宅近兩年揭露六筆租金行情，最低竟然只要月租金三．三四萬元就可與「周董」當鄰居。

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蘋果日報財經︰王道銀併華票 殺出程咬金

寶佳機構董事長林陳海近年在金融股幾乎無役不與，市場傳出最新投資標的鎖定華票（2820），且買進持股已逾1成。由於華票最大股東、持股近3成的王道銀行（2897）一直推動合併華票，對於半路殺出程咬金是否會影響合併時程，外界相當關切。

工商時報財經︰台積除息行情 外資樂觀

台積電除息大秀今（26）日隆重登場，考量到港商聯昌證券將合理股價預估值，調升至外資圈最高價的242元，外資圈普遍認為可順利完成填息；但要攻克2000年2月11日盤中股價絕對新高222元，仍有兩項關卡得過：一、第二季營收不能低於財測預估中間值；二、在法說會樂觀看待第三季營運展望。

中國時報財經︰學者：理性運用兼顧保育生態

環團針對日前在桃園大潭藻礁發現一級保育類「柴山多杯孔珊瑚」，反對中油在當地興建第三天然氣接收站。對此藻類專家、中興大學生命科學系教授林幸助認為，藻礁很珍貴，但中油推動天然氣接收站的使用方式已是影響最小，應該從國家能源、改善空汙來看待此事，明智利用該塊預定地。

經濟日報財經︰台積拚填息 領台股創高

台積電今（26）日除息，揭開今年台股重量級權值股除權息序幕，台積是否如同往年一樣順利填息，是攸關台股後市多空的關鍵。同時，台股季線本周將再度挑戰萬點大關，也是大盤短多攻勢，能否逐漸轉化為中長多的觀察指標。

星島日報財經︰光控加快海外布局 瞄準跨境資產管理

香港回歸20年，光大控股（165）上市踏入20年。首席執行官陳爽掌舵光控也進入第10年。陳爽接受本報訪問時表示，光大控股植根香港，瞄準中外跨境資產管理及投資的商機。順應「一帶一路」國策及人民幣國際化的趨勢，已加快海外布局，並將物色資產管理、保險、私人銀行等領域的收購機會。談及投資時，他指出，「投資需審時度勢，順勢而為。」與此同時，要有耐心，等候最佳收成期。