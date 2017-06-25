搶救太魯閣千人遊行 亞泥：礦區不在太魯閣國家公園內

2017-06-25 17:40

〔記者楊雅民／台北報導〕20多個民間團體今天下午發起「看見亞泥搶救太魯閣」大遊行，亞泥表示，尊重任何團體與個人表達意見的權利，但強調亞泥花蓮礦區不在太魯閣國家公園內。

亞泥表示，亞泥一向尊重原住民朋友權益，且花蓮礦區不在太魯閣國家公園內，強調亞泥公司從過去、現在到未來，行事一向正派守法，產業與環保標準屢獲國內外獎勵，隨時歡迎各界檢驗。

該公司強調，如何取得推動經濟與保育環境的的共識，有賴政府規劃管理，亞泥除了配合政策，也將努力推動循環經濟，為台灣土地的永續發展貢獻心力。