華德動能攜手BenQ 明年Q1推智慧車輛管理系統

2017-06-25 16:21

〔記者楊雅民／台北報導〕電動巴士廠華德動能（2237）宣布與佳世達集團（2352）旗下明基智能（BenQ）合作，搶攻智慧車輛市場商機，雙方預計明年第1季推出「智慧車輛管理系統」。

明基智能表示，智慧車輛管理系統將提供行車數據分析、影像監控、車輛設備狀況、遠端車輛控制等智慧應用，事故發生前先行預防改善與控管。

同時優化車輛調度、追蹤車輛即時定位、安排最佳化行駛路線、管理駕駛行為、遠端排解車輛問題，以智慧化管理達到成本控制，未來更可應用於物流業、計程車隊、甚至是救護車、消防車等，掌握關鍵的黃金救援。

根據國外研究機構BI Intelligence預估，全球擁有車聯網功能的汽車將從2016年以年複合成長率35%的速度成長，預估2021年將有超過9400萬輛、約82%的汽車會具有車聯網功能，潛在商機龐大。

華德動能董事長蔡易忠表示，華德動能電動巴士目前已成為台灣交通業者首選，目前手邊潛在的接單量達80幾輛，待行政院公告今年度的電動巴士推動計畫後，即可正式接單出貨。

海外佈局方面，已在今年4月與日本大型商社住友商事簽訂電動巴士合作備忘錄，可望在2018年起出口電動巴士，並達成技術輸出海外目標，初期鎖定的目標為出口至土耳其、墨西哥、印度及東南亞等市場。