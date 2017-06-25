「商品之王」賈特曼：原油已變成無價值商品

有「商品之王」之稱的知名投資人賈特曼（Dennis Gartman）表示，原油已正式進入空頭市場，這使得原油已變成無價值的商品。（彭博）

2017-06-25 15:18

〔記者盧永山／台北報導〕有「商品之王」之稱的知名投資人賈特曼（Dennis Gartman）表示，原油已正式進入空頭市場，這使得原油已變成無價值的商品。

創辦《賈特曼投資通訊》（The Gartman Letter）的賈特曼接受CNBC節目訪問指出，若以沙烏地阿拉伯國王薩勒曼任命新王儲穆罕默德．薩勒曼（Mohammed bin Salman）來看，石油輸出國家組織（OPEC）已輸掉這場油價戰爭。今年以來油價回跌約20%，將出現1990年代末期以來6個月最大跌幅。

賈特曼指出：「穆罕默德．薩勒曼明白，未來20至40年，原油將變成無價值的商品，將被其他東西取代。」

原油價格出現連5週下跌，為2015年8月以來最長跌勢。儘管賈特曼預期油價崩跌的情況尚未結束，卻認為短期內油價可能回到每桶46美元。

賈特曼表示：「我敢打賭未來2週油價將會反彈，這不會令我訝異，因為以當前的基本面來看，油價似乎有點超跌。但就長期來看，油價還會往下再跌。」

多數華爾街分析師也認為，油價無法立即止住跌勢。美銀美林上週發布報告指出，全球需求跟不上原油產量，是導致油價疲軟的主因。