台積電除息大戲明天登場 台股指數蒸發61點

2017-06-25 10:31

〔記者卓怡君／台北報導〕台股權值王台積電（2330）明日除息，每股配發7元現金股息，預計台股加權指數將蒸發61點，是否參與台積電除息的兩派勢力在上個交易日交互激戰，台積電股價一度攻到218.5元再創波段新高，但最後仍不敵外資棄息賣壓，以小跌0.46%、下跌1元，每股217元作收。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台積電即將除息，預期將對今年除權息行情產生示範作用，目前技術面、籌碼面均有利多方，操作宜順勢而為，唯短期漲幅已大，投資人不宜過度追價。

周書玄表示，七、八月進入除權息旺季，雖有填息行情可期，但也對大盤指數造成約400點影響，加上外資放暑假，預期第三季上旬行情可能較為震盪，但下旬開始，隨著i8發表上市，旺季效應可望拉抬另一波行情。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤勢有除權息行情提早啟動跡象，科技權值股仍是盤面主流，大盤指數再創波段高點，OTC指數也有回升，操作上仍以具長期展望、配合下半年展望較優的族群為優先考量標的，其中塑化類股受到近期油價修正影響，恐怕影響評價與氛圍；就除權息的標的，依舊看好電子相關和金融等族群的機會。

在資金面部分，廖哲宏表示，經歷外資於六月初較大幅度的賣超後，外資再度轉為買超，儘管幅度不大，但顯現資金尚未退去，動能猶存，但資金方向並不好預測，布局上仍宜以基本面當作指標。