設備商東京威力科創辦淨灘 45萬元捐助公益

半導體及平面顯示器設備商TOKYO ELECTRON （TEL） 在台子公司東京威力科創，昨號召百餘位員工及家屬，於新竹市南寮舉行守護台灣的淨灘活動，共清理出3百公斤的垃圾與廢棄物，再將垃圾總量及人數轉換成公益金45萬台幣，預計捐助給國立南投特殊教育學校。（記者洪友芳攝）

2017-06-25 10:14

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體及平面顯示器設備商TOKYO ELECTRON（TEL）在台子公司東京威力科創，昨號召百餘位員工及家屬，於新竹市南寮舉行守護台灣的淨灘活動，共清理出300公斤的垃圾與廢棄物，再將垃圾總量及人數轉換成公益金45萬台幣，預計捐助給國立南投特殊教育學校。

昨氣溫飆高，東京威力科創員工與家屬們不畏天氣酷熱，一早紛前往南寮看海公園集合，在專業健身老師的帶領下，以健身操為參與活動展開暖身準備，再分組展開淨灘活動。

天氣雖炎熱，東京威力科創的許多員工帶著家人、小孩賣力撿拾沙灘垃圾，員工表示，透過這次的活動，再次體會到愛護地球環境的重要性。活動過程，也吸引一些來看海的民眾主動加入，並且參與現場的資源回收與發票換好禮活動。

東京威力科創指出，昨天有150名人員參與淨灘活動，共清理出300公斤的垃圾與廢棄物，將垃圾總量及人數轉換成公益金，所得總計45萬台幣，所有公益金及所募得的發票，預定將贈給從去年以來東京威力科創一直持續捐助的「國立南投特殊教育學校」。

此淨灘活動將參加人員數加上垃圾總量轉換成公益金，預定捐贈給身障社福單位。

東京威力科創員工與自願參與的民眾，活動當天集結在新竹市看海公園，在專業健身老師的帶領下，以健身操暖身為活動作準備，之後即分組展開淨灘活動。天氣雖然炎熱，許多參與者與東京威力科創的員工透過這次的活動，再次體會到環境愛護的重要。此活動不僅吸引了來看海的民眾主動加入，現場的資源回收與發票換好禮活動也引起熱烈迴響。當天有150名人員參與，清理出300公斤的垃圾與廢棄物，將垃圾總量及人數轉換成公益金，最終結果達到45萬台幣。當天所有公益，金及所募得之發票，預定將贈予從去年以來東京威力科創一直持續捐助的「國立南投特殊教育學校」。

東京威力科創今後也會於公司內、外舉辦各種TEL FOR GOOD活動。