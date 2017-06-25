6/25重要財經新聞一覽

2017-06-25 09:30

自由時報財經︰硬起來 歐盟考慮嚴審中企投資

歐盟對美國、中國貿易及投資「硬起來」！路透報導，德國總理梅克爾廿三日向美國總統川普警告，如果美國在貿易上未立基於「公平互惠」原則，歐洲將會反制。同時，歐盟領袖同意將考慮審查中國國有企業的投資；法國新總統馬克宏並力主，應限制中國對歐洲戰略產業的投資。

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