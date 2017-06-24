大福彩、大福獎、今彩539頭獎 均摃龜！

2017-06-24 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月24日）開獎的第106000050期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000150期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000050期大福彩中獎號碼為：「14、15、18、23、26、31、35，特別號30」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共59注獲得，每注可得4000元；肆獎共1225注獲得，每注可得400元；普獎共9324注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共4注獲得，每注可得10萬元。

第106000150期今彩539中獎號碼為「05、07、19、27、31」，頭獎摃龜；貳獎共166注獲得，每注可得2萬元；參獎共6415注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬8910注獲得，每注可獲得50元。

第106000150期39樂合彩中獎號碼為「05、07、19、27、31」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共155注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6804注中獎，每注可得1125元。

第106000150期3星彩中獎號碼為「115」，正彩共37注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000150期4星彩中獎號碼為「9008」，正彩共8注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」