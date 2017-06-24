6/24重要財經新聞一覽

2017-06-24 09:30

自由時報財經：台電董事改選 「擁核」退「綠電」上

台電昨改選董事，除董事長朱文成及總經理鍾炳利續任外，董事大換血，過去「核能幫」改為蔡政府人馬，且納入更多與綠電、能源轉型及核能後端有關單位代表，包括科技部政次許有進、行政院減碳辦副執行長林子倫、行政院原能會委員方良吉等。

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蘋果日報財經：反擊郭董 競標東芝 日經產省想引進蘋果資金

鴻海（2317）董事長郭台銘前天才砲轟日本經濟產業省阻撓鴻夏聯軍競標東芝半導體的作法不公，日本朝日電視台就報導，經產省有意引進鴻海最大客戶蘋果（Apple）的資金，加入競標東芝半導體的美日韓聯軍，這可能被視為對郭董反擊，惟鴻海昨未回應此事。

工商時報財經：公務員退休金基準 拉長至最後15年均俸

立法院臨時會昨繼續處理《公務人員退休資遣撫卹法》草案，民進黨團以人數優勢表決，二讀確定未來退休金採計基準期間，從最後在職1個月俸額，拉長至最後15年平均俸額。

此外，未來18％優惠存款利率在新法施行後第1年降為9％，第3年起年息為0，等於是優存兩年落日。但為確保低階、弱勢公務員退休生活，條文亦規定，如退休金加上養老給付合計的優存利息低於樓地板3萬2160元，可繼續領有18％。

經濟日報財經：東芝大虧 將打入東證二部

東芝23日再度遭遇利空，不僅預測年度淨損可能擴大，還遭東京證交所裁定東芝去年度的財務狀況為資不抵債，8月1日起將把東芝股票從原來的東證一部打入東證二部。

彭博資訊報導，東芝23日宣布，已向政府申請將財報發表期限延至8月10日獲准，並更新今年3月底止的2017年度獲利預估，上修預估淨損至9,952億日圓（89億美元），股東權益為負5,816億日圓。東芝5月預估，去年度股東權益為負5,400億日圓。

星島日報：美六月製造業活動放緩

美國6月份製造業活動放慢並遜預期，儘管聯儲局壓力測試結果顯示34家大型銀行全部及格，但市場仍對銀行業息差收入前景感到擔心，加上德銀調低Caterpillar投資評級，拖累美股昨早段走勢偏軟，杜指承接此前3個交易日的跌幅，步入連續第4個交易日下跌，杜瓊斯工業平均指數昨日早段曾見21333點，跌63點。