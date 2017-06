2017-06-23 22:54

〔記者楊芙宜/台北報導〕台灣緯創在印度班加羅爾為蘋果代工組裝的首批「印度製」iPhone SE手機,週五(23日)在當地特選商店販售,最廉價32GB容量的手機價格2.7萬盧比(約1.35萬台幣),略低於先前零售價。

這批在印度新開賣的iPhone SE手機盒上面印有「蘋果加州設計,印度組裝」的字樣(Designed by Apple in California, Assembled in India)。

印度成為蘋果在中國、巴西以外的第3個組裝iPhone的國家。蘋果擁有相當複雜的供應鏈,據《印度時報》(The Times of India)指出,蘋果零組件供應商遍及28國,在766家供應商中,346家供應商位於中國,126家位於日本,69家位於美國。

目前,在班加羅爾商店銷售的iPhone SE手機有2種規格:儲存容量32GB的售價為2.7萬盧比 ,128GB的售價為3.72萬盧比(約1.86萬台幣),均略低於先前市面售價。