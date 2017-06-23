中國2015年股災 高頻交易商伊世頓被重罰逾31億

中國2015年夏季股災，上海法院週五（23日）宣判，以「操縱期貨市場罪」重罰高頻交易商伊世頓公司6.893億人民幣，相當於逾31億台幣。（法新社）

2017-06-23 22:34

〔記者楊芙宜／台北報導〕中國法院週五針對由俄羅斯人實際控制的高頻交易（電腦程式交易）商伊世頓公司以「操縱期貨市場罪」，重罰共計6.893億人民幣（約31.02億台幣），並對兩名主管判處徒刑。

本案由於涉及2015年中國夏季股災，且是中國針對高頻交易公司的首宗刑事案件，引發外界矚目。

上海市第一中級人民法院週五宣判，由俄羅斯人Goergy Zarya、Anton Murashov（均另案處理）實際控制的伊世頓公司，2015年把自行開發的報單交易系統非法接入中國金融期貨交易所（中金所）交易系統，直接進行交易；同年6月1日至7月6日中國A股股災期間，該公司利用非法手段獲取的交易速度優勢，大量交易中證500股指期貨及滬深300股指期貨的主力合約，非法利益3.893億餘元人民幣。

上海法院以操縱期貨市場罪名，對伊世頓公司判處罰金3億元人民幣，並沒收非法所得3.893億元人民幣。

同時，涉案的伊世頓總經理高燕被判處有期徒刑3年、緩刑4年，罰金100萬人民幣；伊世頓業務經理梁澤中被判2年6個月、緩刑3年，罰金80萬人民幣。中國華鑫期貨技術總監金文獻被以操縱期貨市場罪和職務侵佔罪，兩罪並罰、處以有期徒刑5年，罰金60萬人民幣。

本案揭示出中國政府對高頻交易的態度。中國政府認為，在2015年中國股市崩盤、市值蒸發5兆美元時，高頻交易商對期貨市場造成某種程度的影響。中國A股大跌後，幾名券商主管被懷疑在股災中非法獲利，遭到監管部門調查。