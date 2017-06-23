大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！

2017-06-23 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月23日）開獎的第106000054期大樂透，頭獎摃龜；第106000149期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000054期大樂透中獎號碼為：「02、08、12、34、41、42，特別號：07。」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共32注獲得，每注可得5萬113元；肆獎共74注獲得，每注可得1萬4447元；伍獎共1577注獲得，每注可得1864元；陸獎共2390注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬5119注獲得，每注可得400元；普獎共3萬53注獲得，每注可得400元。

第106000054期49樂合彩中獎號碼為「02、08、12、34、41、42」，四合4注中獎，每注可得獎金20萬；三合共71注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3076注中獎，每注可得1250元。

第106000149期今彩539中獎號碼為「04、06、07、19、29」，頭獎摃龜；貳獎共186注獲得，每注可得2萬元；參獎共6652注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬2887注獲得，每注可獲得50元。

第106000149期39樂合彩中獎號碼為「04、06、07、19、29」，四合共2注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共137注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6082注中獎，每注可得1125元。

第106000149期3星彩中獎號碼為「229」，正彩共53注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000149期4星彩中獎號碼為「9500」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。