土增稅稅源 逾8成來自買賣 贈與占1成3

2017-06-23 17:27

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部統計，近8年土增稅應稅筆數占總移轉筆數由42%上升至58%，稅源以買賣占逾8成為主，2016年占比達83.6%，其次為贈與占12.9%，較2009年大幅提高4.3個百分點，應與當時遺贈稅降至單一稅率10%有關。

財政部統計處指出，近年土增稅實徵稅額占全國稅收介於3.6%至5.8%，以2013年至2015年達千億元最佳。若依適用稅率別觀察，適用40%稅率的一般用地為土增稅主要稅收來源，但占比一路下滑至50%，其他一般用地稅源比重則有所提升，2016年適用20%及30%者，分別占26.1%及14.3%，自用住宅用地則大致占稅收1成。

另外，2016年全國不含繼承之土地移轉共100.9萬筆，近6成來自買賣，其次為農地移轉及贈與各占1成3。若與2009年相較，隨著遺贈稅稅率降至10%，土地贈與筆數由9.9萬筆上升至12.6萬筆，7年間占比拉高3.8個百分點；農地移轉也增3.1個百分點。

至於地地買賣筆數，則受到不動產市場景氣變化及房地合一實施前、後效應影響，呈現先升後降，占比下降7.7個百分點。若就近3年買賣筆數觀察，2016年58.7萬筆，已較2013年的91.2萬筆高點下滑35.6%，以北北基宜與花東分別減少約4成較多，其次為中彰投減37.9%及桃竹苗減34.9%。