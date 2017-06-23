八仙塵暴兩週年 機能性布料助傷友重建人生

2017-06-23 17:10

〔記者陳柔蓁／台北報導〕2年前八仙塵暴震撼全台灣，造成台灣史上最嚴重的集體燒傷事件，499名傷者至今仍在復健、為重返正常生活努力著，時序步入酷暑，要穿著壓力衣更不容易，國智編織、大愛感恩科技、紡織綜合所及慈濟基金會等4個單位共同開發的「高性能涼感壓力布」今（23）日在土城紡研發表，這是台灣機能性布料於輔具應用開發之成功案例，四單位並共同捐贈2000碼（約合950套壓力衣）予陽光基金會、協助傷友復健更順利。

八仙塵爆傷友在復健期間，需長期穿著壓力衣，每天至少要穿上23小時且持續一年以上，這款新型高彈性涼感壓力衣歷時一年半開發，材料是台化研發的100％「十字涼感細丹尼尼龍纖維」，由國智經編織成50丹48條萊卡彈性壓力布，壓力衣則由大愛感恩科技與陽光基金會共同進行科學打版、進行臨床試驗。

該服飾有三大特性：一、高彈力：提供較高之壓力值，以加速燒傷之傷疤復原；二、高活動性：有助於燒燙傷友的復健；三、高舒適性：涼感、透氣、舒適快乾等。除能達到更適當的壓力值及維持活動性外，並具更佳的涼爽性、透氣性及排汗性，甚至有試穿者表示原有之過敏現象，亦獲得改善。且首創膚色、黑色兩色，黑色讓傷者在穿著時像身著緊身運動服，能更順利融入人群。這款服飾是台灣開創性機能應用在醫療的成功案例，計畫成果首先運用在台灣，紡研所期許未來能推廣全球。